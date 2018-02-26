В Новороссийске пропала 78-летняя пенсионерка с тростью

Женщина вышла из дома на улице Аршинцева 22 февраля. С тех пор о ней ничего не известно.

По словам родственников пропавшей 78-летней Любови Колесник, у нее не было при себе документов, при этом женщина не ориентируется на местности.

Приметы пропавшей: рост 160 см, короткие седые волнистые волосы, передвигается с тростью. Пенсионерка была одета в светло-коричневую куртку с капюшоном, предположительно, коричневый халат и черные гамаши.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении Любови Колесник, просят позвонить по телефонам 8 (918) 474-32-56 или 112, сообщает «Наша газета — Новороссийск».

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