Жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что женщина 1943 года рождения 11 января вышла из дома на улице Дзержинского и не вернулась.

Пенсионерку обнаружил ее муж 12 января около 13:00 в подвале многоэтажки, в которой они живут. Предположительно, женщина потеряла ориентацию и не могла найти путь назад. Она добралась до подвала дома, где просидела до тех пор, как ее нашли, сообщает «Наша газета Новороссийск».

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