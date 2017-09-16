В Новороссийске прошел концерт-реквием к 74-ой годовщине освобождения города от немецких захватчиков

Ветераны, студенты и школьники 16 сентября возложили цветы к Вечному огню.

С первых дней Великой Отечественной войны на фронт ушли тысячи жителей Новороссийска, 23 новороссийца были удостоены высшего звания «Герой Советского Союза», двое из них — названы Героями дважды.

Созданный в тылу врага плацдарм «Малая земля» сражался 225 дня. В сентябре 1943 года немецко-фашистские захватчики были разбиты.

«Мы помним тех, кто отстоял нашу землю. Бережем наших уважаемых ветеранов. Они наша честь и совесть. И мы стараемся быть их достойными сынами», — цитирует слова главы Новороссийска Игоря Дяченко пресс-служба администрации Новороссийска.

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