В Новороссийске прошел летний яхт-саммит недвижимости

Его организовал еженедельник «Юг Times» при информационной поддержке «Кубань 24».

На встречу собрались представители власти города-героя, строительных компаний и сетевых магазинов. Они обсудили, как будет развиваться рынок недвижимости в ближайшие годы, какие условия существуют для девелоперов, изучили политические и экономические причины перемен. Также говорили о роли банков в строительстве жилья.

«Краснодарский край — один из тех регионов, где много обманутых дольщиков. Те изменения, которые внесли в 214-й закон, сейчас нужны населению Российской Федерации в целом и очень важны для развития строительной индустрии нашего края», — отметил председатель комитета по вопросам местного самоуправления ЗСК Сергей Жиленко.

На встрече обсудили проблему городских парковок и обустройства придомовых территорий. После деловой программы гости саммита отправились на экскурсию в открытое море и побывали на винодельне.

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