В Новороссийске прошел морской парад в честь Дня ВМФ

В праздничных мероприятиях 29 июля приняли участие более 1 тыс. военнослужащих, около 20 кораблей и вспомогательных судов и 10 единиц боевой техники.

С крейсера-музея «Михаил Кутузов» произвели три артиллерийских залпа, с этого начался морской парад. Парадный строй был представлен малым противолодочным кораблем «Касимов», морскими тральщиками «Вице-адмирал Захарьин» и «Минеральные воды», буксирным судном «Профессор Николай Муру», а также подводной лодкой «Новороссийск».

После парада в акватории Цемесской бухты начался военно-спортивный праздник. Зрителям показывали боевые возможности кораблей новороссийской базы. Имитировали морской бой и освобождение корабля, захваченного диверсантами.

Вечером состоится праздничный салют.

Фото «Кубань 24»

Фото «Кубань 24»

Фото «Кубань 24»

Фото «Кубань 24»

Фото «Кубань 24»

Фото «Кубань 24»

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