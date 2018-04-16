В Новороссийске прошел ультрамарафон «Маркотх»

Около тысячи участников съехались со всей страны. На выбор спортсменов было предложено несколько дистанций — от 4 км до 109 км.

Стартовали группы из горнодобывающего карьера. На пути — лесные тропы, скалы и реки. Преодолеть их нужно было бегом за 21 час, такой лимит времени установили организаторы. Самая большая дистанция в этом году покорилась спортсмену из Перми.

«Решили попробовать что-то новое. Здесь горы другие. У нас курум — это большие острые камни. Здесь тропы. Бежать приятно. Сам рельеф для нас не такой сложный», — рассказал победитель забега на 109 км Дмитрий Бураков.

Разрабатывали маршрут организаторы около года. Продумывали самые разные варианты дистанций и досконально изучали местность.

«Мы рассказывали людям о горном хребте, разведывали трассы, пробовали разные треки, придумывали дизайн медалей», — отметил директор марафона «Маркотх» Артем Долгополов.

После награждения всех победителей организаторы приступили к разработке дистанции для нового ультрамарафона. В следующем году его также панируют провести на склонах в Новороссийске.

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