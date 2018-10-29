В Новороссийске прошел второй ежегодный фестиваль молодого вина

Участники — только местные производители благородного напитка. «Божоле Нуво» — праздник, который знаменует начало нового винного года и подводит итоги уходящего.

«В текущем году собран рекордный урожай винограда. По Новороссийску более 10 тыс. т при средней урожайности 95 ц/га. Это успех. И было бы неправильно, если бы мы не поделились с нашим населением», — сказал глава администрации внутригородского района Новороссийска Василий Чумак.

«Новороссийск славится своей виноградопригодной землей. Каждый метр земли дает отличный виноград. В этом году Новороссийск получил более 65 млн господдержки именно на виноградарство и виноделие», — отметила начальник отдела сельского хозяйства администрации Новороссийска Наталья Клименко.

На фестивале можно было не только продегустировать прямо из бочек красное, белое и розовое вино. На ярмарке винных закусок эксперты подбирали гастрономическую пару к каждому конкретному бокалу. Праздник продолжался два дня, в программе — концерт, арт-базар и ярмарка, на которой каждый гость смог самостоятельно налить и закупорить свою бутылку напитка.

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