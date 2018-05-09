В Новороссийске прошла акция «Синий платочек»

Полотно из 1 тыс. 800 кусочков синей ткани с именами женщин, работавших в тылу в годы войны, собрали в Новороссийске к 9 мая.

Сведения о женщинах, работавших в тылу, передавали из Новороссийска, Анапы, Геленджика, Краснодара, Туапсе и Сочи. Все записи переносились в большую тетрадь, а затем вписывались в треугольники из синей ткани. На данный момент площадь полотна — 6 м на 6 м.

«Мы хотим почтить память матерей, жен — тех, кто трудился в тылу. Когда «Бессмертный полк» подошел к площади у Морского вокзала, было растянуто это полотно, состоящее из треугольников ткани, на которых написаны имена. Сейчас 1 тыс. 800 имен, но мы продолжаем эту акцию, готовимся к 75-летию Победы. Она получила большой отклик, и, может быть, в 2020 году полотно будет настолько гигантским, что нам не хватит и всей площади», — сказал начальник городского управления культуры Вячеслав Матвейчук.

Такая форма — синие треугольники из ткани — выбрана неслучайно, именно в форме треугольников приходили письма с фронта. Песня «Синий платочек» в исполнении Клавдии Шульженко — один из символов того времени. Артистка бывала с концертами и у воевавших в Новороссийске красноармейцев.

В годы Великой Отечественной войны большую часть Новороссийска 11 сентября 1942 года после ожесточенных боев заняли части вермахта, город был разделен на две части: линия фронта проходила прямо через него. Важную роль в освобождении города сыграла высадка десанта 4 февраля 1943 года, отбившего плацдарм в районе Суджукской косы. Морские пехотинцы удерживали его 225 дней — до освобождения Новороссийска 16 сентября 1943 года. В оккупированной части Новороссийска к этому моменту остались единицы жителей, сообщает ТАСС.

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