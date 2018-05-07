В Новороссийске прошла генеральная репетиция парада ко Дню Победы

Ее провели 6 мая. Под звуки оркестра в центре города-героя прошли 2 тыс. человек — моряки, десантники, пограничники, спасатели и юнармейцы.

Также место в колонне заняла боевая техника — танки, бронемашины и ракетные комплексы.

«Из нового была представлена техника ВДВ. Это поставленные на вооружение «Рыси» и квадроциклы для мобильности и маневренности подразделений специального назначения», — пояснил заместитель командира Седьмой десантно-штурмовой дивизии ВДВ Новороссийска Андрей Кондрашкин.

Всего представили около 50 единиц боевой техники, ровно столько же пройдет по улицам Новороссийска и в День Победы. Новинки вооружения можно будет посмотреть и на традиционной выставке.

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