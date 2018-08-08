В Новороссийске противолодочные корабли выполнят стрельбы по условным противникам

На Черноморском флоте стартовали учения с соединением кораблей охраны водного района.

Корабли Новороссийской военно-морской базы в составе двух тактических групп отработают задачи по противодействию атакам условного воздушного и надводного противника. Малые противолодочные корабли «Поворино» и «Ейск» выполнят стрельбы по воздушным целям из зенитного ракетного комплекса «Оса», а также применят артиллерию по «кораблю» условного противника.

Действиями сил в море руководит командир бригады кораблей охраны водного района Новороссийской военно-морской базы капитан 1 ранга Дмитрий Ефремов, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», двусторонние тактические учения проходят с 1 по 15 августа на общевойсковых и морских полигонах, расположенных в районах черноморского побережья Абхазии, Крыма и Кубани.

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