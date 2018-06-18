В Новороссийске провели акцию в память затопления эскадры в Цемесской бухте

В России 18 июня вспоминают события 100-летней давности, когда в Цемесской бухте Новороссийска были затоплены 14 кораблей Черноморского флота.

На это Совнарком пошел, чтобы не отдавать корабли врагу. У памятника морякам революции прошла траурная акция. На нее собрались десятки горожан. Ветераны, военные, студенты, школьники и курсанты возложили цветы к мемориалу и провели минуту молчания. В это время на воду спустили венки с военных катеров.

«Выполнить это задание было необходимо, и оно было выполнено. И мы до сих пор берем пример с тех людей, которые были здесь в то время, и в последний момент перед затоплением мужественно покинули свои корабли и присоединились к железному потоку. Наверное, все помнят, это знаменитый поход Таманской армии», — рассказала директор новороссийского исторического музея-заповедника Лариса Колбасина.

Из затопленных кораблей лишь эсминец «Калиакрия» был восстановлен и вошел в строй под названием «Дзержинский». И до сих пор на дне Цемесской бухты находится крупнейший линейный корабль отечественного флота «Свободная Россия».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник