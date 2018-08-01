В Новороссийске провели репетицию праздничного марша ко Дню ВДВ

Отмечать 88-летие со дня образования Воздушно-десантных войск начнут с утра 2 августа.

По традиции военнослужащие возложат цветы к памятнику Герою Советского Союза Василию Маргелову — первому командующему ВДВ. Затем выступит военный оркестр. Также жителям и гостям города покажут импровизированный бой на центральной площади Новороссийска. Разведчики сойдутся врукопашную и продемонстрируют владение огнестрельным оружием.

«Воздушно-десантные войска участвуют во всех вооруженных конфликтах и миротворческих операциях не просто так, а потому, что они могут выполнить любую поставленную задачу», — сказал помощник начальника отделения воздушно-десантной подготовки Седьмой десантно-штурмовой дивизии Сергей Петров.

Этот год был для десантников Новороссийска насыщенным. Военнослужащие Седьмой дивизии ВДВ показали свои навыки в масштабных учениях. В них приняли участие больше 1 тыс. бойцов из России, Беларуси и Сербии. Личный состав соединения снова готовится к очередным военным сборам в Египте. Кроме того, дивизия постоянно пополняется новыми видами вооружения.

«Уже в этом году будет создан отдельный танковый батальон, сформирована рота радиоэлектронной борьбы, могу заверить, что все поставленные перед соединением задачи будут в полном объеме выполнены», — доложил заместитель командира Седьмой десантно-штурмовой дивизии по работе с личным составом Сергей Куклин.

Кроме выступлений десантников гости праздника увидят выставку военной техники.

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