В Новороссийске провели соревнования по гребле на морских шлюпках

В них приняли участие семь команд.

На соревнованиях выступили три сборные военнослужащих ВМФ, две сборные курсантов ГМУ имени адмирала Ушакова, две сборные спортсменов Новороссийского ДОСААФ, в том числе женская команда.

Участники соревнований по гребле на морских шлюпках должны были преодолеть дистанцию в 1 км. Победителем стала шлюпка № 3. Это сборная команда 184-й бригады кораблей охраны водного района под руководством старшего лейтенанта Максима Гаврюшенко, кандидата в мастера спорта в этом виде, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Вернуться на ленту

Источник