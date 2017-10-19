В Новороссийске пьяный мужчина избил и задушил 76-летнюю мать

Преступление произошло вечером 17 октября, возбудили уголовное дело.

Установлено, что 41-летний мужчина жил с 76-летней матерью в одном из многоквартирных домов на улице Энгельса. По версии следствия, вечером он был дома пьяным, стал избивать по голове и телу свою мать, задушил ее и ушел спать. Причиной смерти пострадавшей стала механическая асфиксия, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Подозреваемого задержали, решается вопрос об аресте. Известно, что ранее мужчину привлекали к уголовной ответственности за кражу. Следствие устанавливает обстоятельства преступления, расследование продолжается.

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