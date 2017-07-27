В Новороссийске пьяный пилот летал на вертолете

Мужчину задержали на парковке морского университета.

«Инцидент произошел 13 июля. Мужчина на вертолете летал по городу. А после того как он приземлился, к нему подошли сотрудники полиции совместно с представителями администрации для проверки необходимой документации. Они установили, что документы у пилота в порядке, однако внешне у него были признаки алкогольного опьянения. Его отправили на медосвидетельствование, которое показало, что у мужчины вместо допустимых 0,16 промилле в крови было 0,18», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УВД Новороссийска.

На пилота составили административный протокол по ч. 7 статьи 11.5 КоАП РФ «Управление воздушным судном лицом, находящимся в состоянии опьянения». Санкция статьи влечет лишение права управления вертолетом на срок от двух до трех лет.

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