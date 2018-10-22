В Новороссийске рабочий получил удар током во время заливки бетона

ЧП произошло 21 октября около 1:30 на стройплощадке в Цемдолине.

На станцию скорой помощи позвонили очевидцы и сообщили о том, что 20-летнего парня ударило током. Через девять минут на место прибыли медики. Оказалось, что бригада рабочих занималась заливкой бетона. В это время стрела автомобильного бетононасоса задела линию электропередачи. В результате молодой человек получил электротравму. К моменту прибытия скорой парень находился в состоянии клинической смерти.

По словам главного врача МБУ «Станция скорой медицинской помощи» Светланы Андреевой, реанимационные действия длились около 14 минут, пострадавшего спасли. После этого его госпитализировали в первую городскую больницу, пишет «Наша газета Новороссийск».

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