В Новороссийске работники металлобазы собрали трансформера

Трансформера Бамблби установили рядом с Оптимусом Праймом. Персонажей фильмов, как и положено по сценарию, собрали из частей автомобиля. Их собирали около года.

«Колеса «Запорожца», детали моста с редуктора, шестерни, вал коробки передач, коленвал, амортизаторы», — перечислил детали сотрудник металлобазы Новороссийска Игорь Гребнев.

Скульптуры возле металлобазы уже понравились туристам. Композицию дополнила самодельная копилка, в которой все желающие смогут оставить пожертвование. По задумке авторов, средства пойдут на благотворительность.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник