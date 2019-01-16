В Новороссийске рассмотрят вопрос рекультивации мусорного полигона в Глебовке

В администрации города 15 января прошло совещание по вопросу организации раздельного сбора мусора.

Участники встречи изучили опыт Финляндии, где развита система сбора раздельного мусора и созданы центры по переработке твердых бытовых отходов. По словам Игоря Дяченко, все предложенные варианты интересны.

Мэр Игорь Дяченко отметил, что процесс рекультивации старых полигонов подходит и для Новороссийска.

«Дал поручение управлению ЖКХ рассмотреть вопрос рекультивации полигона в Глебовке. Этому полигону почти 50 лет. Считаю, что необходимо приложить все усилия, чтобы повысить уровень культуры населения в вопросе раздельного сбора мусора», — заявил Игорь Дяченко.

По словам главы города, важно понимать, что мусор — это не отходы, а материалы, из которых можно сделать качественное вторичное сырье, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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