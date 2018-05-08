В Новороссийске реконструируют мемориал «Малая Земля»

Об этом 8 мая сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны.

Участие в мероприятии приняли вице-губернаторы Анна Минькова и Алексей Копайгородский.

Глава региона напомнил, что 75 лет назад Кубань была освобождена от фашистов. По его словам, важно, чтобы современное поколение знало, какой ценой досталась победа и свобода.

«Наша молодежь такая разная, но ее должно связывать воедино высокое чувство патриотизма. Пока мы будем сохранять память о героях и тех великих и трагичных днях, будет жить наш край и наша страна», — подчеркнул Кондратьев.

В регионе ведут работу по сохранению памятников и мемориалов. Однако, по словам губернатора, некоторые из них нуждаются в реконструкции.

«Мемориал «Малая Земля» в Новороссийске — это место поклонения, и он нуждается в обновлении. Необходимо модернизировать его и дополнить новыми содержательными архитектурными формами. Это памятное место, где была полностью одержана победа над фашистскими захватчиками», — сказал глава региона.

Губернатор обратил внимание на то, что в каждой школе проходят уроки мужества, создаются музеи боевой славы, проводятся тематические «пятиминутки».

Анна Минькова сообщила, что в этом году в учебных заведениях состоялось более 240 тыс. уроков мужества, 3 тыс. встреч с участниками Великой Отечественной войны. Было организовано 57 тыс. экскурсий по местам боевой славы и памятным местам Кубани. Во всех городах и районах действуют 757 отрядов движения пост № 1, работает 500 поисковых отрядов.

Один из участников встречи — ветеран Михаил Новиков — предложил директорам школ создавать фильмотеки с выступлениями участников войны. По мнению Вениамина Кондратьева, такая идея должна быть воплощена в регионе. Также губернатор поручил организовать в каждом детском саду и школе музеи боевой славы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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