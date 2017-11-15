В Новороссийске ремонт водовода вышел на финальную стадию

К 17:00 15 ноября завершили сварочные работы на второй ветке Троицкого группового водопровода и приступили к его промывке.

После этого начнется наполнение резервуаров чистой воды.

До ввода в эксплуатацию второй ветки вода начала поступать в город вечером 14 ноября по одному водоводу. В связи с этим набор резервуаров чистой воды проходил медленно. Сейчас воду частично подают в 13-м микрорайоне, на улице Луначарского, на проспекте Дзержинского и Мысхакском шоссе.

По словам заместителя главы города Александра Служалого, основная цель ввода в эксплуатацию 700-метрового участка водовода — уменьшение количества аварий.

«Это даст возможность значительно сократить потери воды. В нашем городе это немаловажно. Новый трубопровод проверили, он выдержал давление в 25 атмосфер, что в два раза больше рабочего», — цитирует Служалого пресс-служба администрации Новороссийска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жители Новороссийска три дня остаются без воды.

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