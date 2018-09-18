В Новороссийске с начала года в дикую природу выпустили 500 фазанов

К жизни в лесу готовится еще сотня птиц.

«В этом году мы выпустили в живую природу 500 фазанов в окрестностях станиц Раевской, Натухаевской, в поселке Верхнебаканском, планируем выпустить еще сотню голов в Южной Озереевке. Еще 500 особей оставили в птичнике для воспроизводства, а 200 фазанов выпустим под выстрел на так называемых «гарантированных охотах»», — сказал председатель правления Новороссийского общества охотников и рыболовов Николай Черненко.

Выращивать фазанов новороссийские охотники начали пять лет назад. В лесничестве Дюрсо построили птичник. Фазаны в живой природе гнездятся на земле, и птица несколько месяцев занимается своими цыплятами. Такая уязвимая живность — легкая добыча для хищников. Поэтому целесообразно выращивать фазанов на фермах, а затем выпускать в живую природу.

На одном фазане охотники не остановились, они попробовали выращивать в Дюрсо еще и утку крякву. В этом году уже 300 особей выпустили в живую природу, пишет «Новороссийский рабочий».

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