В Новороссийске сель сошел на дорогу

Основной удар стихии пришелся на Широкую балку, здесь сошел сель.

«В настоящее время проходят аварийно-восстановительные работы. В данный момент урочище Широкая балка закрыто для посещения», — сообщила пресс-служба мэрии Новороссийска.

В 00:30 8 сентября в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю» поступило сообщение о том, что в селе произошел сход грязекаменной массы объемом около 200 куб. м по устью реки Чухабль на автодорогу местного значения. Погибших и пострадавших нет. Всего в ликвидации происшествия было задействовано около 30 человек, 19 единиц техники, от МЧС России — три человека и одна единица техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным мэрии города, за 12 часов на территорию Центрального, Южного районов и Мысхакского сельского округа выпало более 50 мм осадков. Хорошо отработали все системы оповещения, в городе также включали предупреждающие сирены. Пострадавших нет.

На телефон горячей линии системы «Безопасный город» поступило 17 обращений о протекающей кровле в многоквартирных домах. Четыре адреса оперативно отработаны, по остальным ведутся работы.

Главам районов дано поручение провести зачистку ливневых коллекторов. Каждому внутригородскому району будет выделена спецтехника в помощь.

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