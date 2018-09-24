В Новороссийске семилетняя девочка во время игры выпала из окна второго этажа

Это произошло 23 сентября в одном из частных домов в Приморском районе города.

По данным медиков, семилетняя девочка была дома с сестрой и бабушкой. Во время игры дети бегали, в какой-то момент одна толкнула вторую и та выпала из окна.

На место вызвали скорую помощь. Когда бригада медиков приехала, ребенок находился в сознании. По предварительным данным, девочка получила черепно-мозговую травму, ее госпитализировали в горбольницу № 1, пишет «Наша газета Новороссийск».

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