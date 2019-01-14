Пожар произошел вечером 13 января на улице Видова.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 21:33. Прибыв на место в 21:38, пожарные выяснили, что горит квартира в пятиэтажном доме. Площадь возгорания — 60 кв. м, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 21:57 пожарные локализовали огонь. Ликвидировали возгорание в 22:04. На месте работали девять человек и три единицы техники.

Погибших и пострадавших нет.

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