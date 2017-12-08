В Новороссийске сгорели гараж и автомобиль

08 декабря в 09:22

Пожар произошел 7 ноября на улице Видова.

Заявка о возгорании в Новороссийске поступила в 19:34. Пожарные прибыли на место в 19:41 и установили, что горят гараж и автомобиль. Площадь возгорания составила 40 кв. м, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Пламя локализовали в 19:50. В 20:00 ликвидировали открытое горение, в 20:15 пожар полностью потушили.

Пострадавших и погибших нет. В тушении были задействованы восемь человек и две машины.

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