В Новороссийске сняли одну из сцен клипа рэпера Басты

По сценарию, отец главного героя — моряк. Планируется, что клип выйдет в 2018 году.

Генеральный директор кинокомпании MEDVEDFILM PRODUCTION Юлиана Медведева подтвердила, что в Новороссийском порту снимали одну из сцен нового клипа Басты.

«Нас попросили снять морскую сцену, которая также войдет в клип. По сценарию актер играл отца-моряка. Снимали на территории порта и на двух суднах», — отметила Медведева.

Основные съемки проходят в Москве, сообщает «Наша газета Новороссийск».

На одной из фотографий видно, что съемочная группа сидит у судна «Роксолана 2», которое стоит под арестом в Новороссийске. Это судно известно тем, что его экипаж остался без средств к существованию и объявлял голодовку.

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