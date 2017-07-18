В Новороссийске сотрудники ФСБ закрыли несколько подпольных игровых залов

Силовики нашли и изъяли 30 единиц различного игорного оборудования.

Сотрудники краевого УФСБ совместно с полицейскими пресекли деятельность преступной группы, члены которой незаконно проводили азартные игры. Во время проверки установили адреса игровых залов.

«Из незаконного оборота изъято 30 единиц различного игорного оборудования, так называемые «черновые» записи бухгалтерии, а также программное обеспечение на сумму свыше 100 тыс. рублей», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Оборудование направили на исследование, по результатам которого будет принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 171 УК РФ.

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