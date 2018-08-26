В Новороссийске создадут бренд города

Местные власти объявили конкурс на определение собственного стиля города-героя.

Конкурс планируется провести с сентября по ноябрь, а итоги подведут к концу 2018 года. Глава города Игорь Дяченко рассчитывает, что предложение поучаствовать в конкурсе заинтересует дизайнеров архитектурных мастерских, студентов архитектурно-дизайнерских факультетов высших учебных заведений ЮФО.

«Сегодня брендирование, то есть фирменный стиль городов, — это популярная и довольно успешная мировая практика. Используют этот эффективный прием для привлечения туристов уже и в некоторых городах Краснодарского края, например, в курортных Анапе и Сочи», — отметил глава Новороссийска Игорь Дяченко на своей странице во «ВКонтакте»

Лучшие проекты будут представлены на рассмотрение конкурсной комиссии, куда войдут представители худсовета, архитекторы, дизайнеры. Также на обсуждение вынесут проекты лучших дизайнерских решений по оформлению въездных групп в город, малых архитектурных форм.

«У нашего города много символов, которые подчеркивают его историческую, культурную ценность. Задача бренда, если так можно выразиться, более развлекательная. Пожалуй, бренд не должен быть слишком «серьезным». Подчеркивая уникальность города, он должен создавать настроение», — заявил мэр.

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