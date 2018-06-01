В Новороссийске создадут международную площадку для бизнеса

Комплекс, не имеющий аналогов в мире, построит английское архитектурное бюро.

Британцы одержали победу в конкурсе на лучший проект концепции развития набережной Адмирала Серебрякова. Всего было предложено больше 40 проектов. Жюри заинтересовали прогрессивные идеи специалистов из Великобритании.

«Для размещения многофункционального комплекса предусмотрены 15 га. В комплекс входят гостиницы, бизнес-центры, конференц-залы, концертные площадки — это все сделает Новороссийск совершенно другим городом», — сказал руководитель департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края Юрий Рысин.

Архитектура будущего отразится на облике всей набережной: девять новых зданий будут иметь продолжения в виде причалов, появится множество площадей и подиумов.

Бюро из Великобритании — автор таких проектов как водный центр для Олимпийских игр в Англии, художественный музей Государственного университета в США, оперный театр в Китае и бизнес-центр в Москве.

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