Матч прошел в Новороссийске 26 сентября.

Единственный гол встречи на 28-й минуте забил нападающий «Спартака» Зе Луиш, точно пробивший в угол ворот голкипера новороссйцев. Результативная передача на счету полузащитника Софьяна Ханни.

После победы над «Черноморцем» столичный клуб прошел в 1/8 Олимп — Кубка России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 27 сентября ФК «Краснодар» в 1/16 турнира на выезде сыграет с курским «Авангардом».

Все новости по теме:

Футбольный сезон — 2018/2019

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник