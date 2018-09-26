Матч прошел в Новороссийске 26 сентября.
Единственный гол встречи на 28-й минуте забил нападающий «Спартака» Зе Луиш, точно пробивший в угол ворот голкипера новороссйцев. Результативная передача на счету полузащитника Софьяна Ханни.
После победы над «Черноморцем» столичный клуб прошел в 1/8 Олимп — Кубка России.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 27 сентября ФК «Краснодар» в 1/16 турнира на выезде сыграет с курским «Авангардом».
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Футбольный сезон — 2018/2019
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