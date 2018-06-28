В Новороссийске спасатели потушили павильон на Мефодиевском рынке

Возгорание утром 28 июня увидели торговцы, которые и сообщили о пожаре сотрудникам МЧС.

На место ЧП приехали бригады пожарных. В этот момент пламя уже вырывалось из окон второго этажа — огонь охватил 60 кв. м магазина и мог перекинуться на соседние здания.

Спасателям потребовалось всего 15 минут, чтобы остановить угрозу распространения, и еще столько же, чтобы полностью справиться с возгоранием. По данным регионального управления МЧС, при пожаре никто не пострадал. Причину возгорания определит специальная комиссия, а предпринимателям теперь предстоит подсчитать ущерб.

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