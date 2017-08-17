В Новороссийске спасли тонущего 80-летнего мужчину

Пенсионеру стало плохо в море.

Инцидент произошел 16 августа около 17:30 на пляже на Косе. Местный житель решил искупаться, в воде ему стало плохо, он потерял сознание. Спасатели увидели тонущего, доставили его на берег и вызвали скорую помощь.

«В 17:43 машина реанимации приехала на место, мужчина находился в воде около 30-40 секунд, после чего его достали спасатели. Врачи провели комплекс реанимационных мероприятий и в 18:10 пострадавшего доставили в первую городскую больницу», — цитирует собеседника из скорой помощи «Наша газета — Новороссийск».

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