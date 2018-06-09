В Новороссийске стартовал Олимпийский марафон в рамках фестиваля «Античное наследие России»

«Олимпийский марафон» и Античное ГТО, «Малые Олимпийские игры» и соревнования «Стрелы Артемиды» проходят 9 июня в городе в рамках туристического фестиваля.

На Форумной площади для гостей и жителей Новороссийска с утра работают несколько спортивных и развлекательных площадок. Кроме «Олимпийских игр» разных форм, здесь проходят соревнования по греко-римской борьбе, мастер-классы по гончарному искусству, выставка-ярмарка греческих и русских народных промыслов и посвященный дню археолога музейный праздник.

Гости фестиваля увидят инсталляцию на тему «Античное наследие. Россия — Греция» и шоу воздушных змеев «Летающая мечта», примут участие в обзорной экскурсии по городу-герою от Русского географического общества и посетят показ фильма «Полуостров сокровищ». Прокат ленты и лекцию по истории Баты — поселении, существовавшего на территории современного города, организовало в Новороссийском историческом музее-заповеднике Краснодарское отделение РГО.

С 19:00 на Форумной площади будут проходить концерт с фейерверком, на нем выступят творческие коллективы края. Тут же пройдет античная вечеринка с участием греческого исполнителя Александроса Тсопозидиса и российской группы Burito. Гостям предлагают прийти в греческих туниках, хитонах и сандалиях.

Площадки фестиваля «Античное наследие России» будут работать 10 июня в Анапе и в Абрау-Дюрсо, а также 11 и 12 июня в станице Тамань, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Подробную программу фестиваля можно увидеть здесь.

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