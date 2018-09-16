В Новороссийске стартовала патриотическая акция «Вахта Памяти»

В городе-герое 16 сентября отмечают 75-ю годовщину со дня разгрома фашистских войск.

В день празднования знаменательной юбилейной даты Новороссийск принял от Крымского района «Эстафету Памяти» вместе со знаменем освобождения Кубани и Книгой славных дел.

На площади Героев у Вечного огня состоялся концерт-реквием «Сынам Отечества, чей прах покоится в земле Новороссийска». Школьники и студенты заступили в почетный караул у мемориалов и памятников Великой Отечественной войны. Епископ Новороссийский и Геленджикский Феогност отслужил заупокойную литию по воинам, погибшим при обороне города в 1942-1943 годах.

Актеры городского драматического театра и студенты музыкального училища под звуки «Новороссийских курантов» Дмитрия Шостаковича продемонстрировали литературно-вокальную композицию о трагических и героических страницах в истории Новороссийска.

«Эстафета Памяти» проходит по инициативе краевой ветеранской организации по всей Кубани. Она стартовала в Туапсе и окончится 9 октября в Темрюкском районе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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