В Новороссийске стартовали гонки военных на боевых машинах

Это один из этапов турнира «Десантный взвод», который стартовал 18 апреля.

На полигон в станицу Раевскую приехали более 600 военнослужащих из 17 подразделений со всей страны.

Участникам нужно на скорость преодолеть препятствия: маневрировать по «змейке», проехать через огонь и небольшой пруд. Семикилометровый маршрут настолько разнообразен, что некоторые решили прежде чем пройти его на гусеницах, ознакомиться с каждым ухабом.

Участникам также нужно поразить снарядами условную цель. Каждый промах чреват штрафным кругом. Ставки высоки: попасть на соревнования смогли только лучшие военнослужащие.

«У нас сегодня принимают участие команды, которые выступают на машинах БМД-2, БМП-2 и БМД-4. На всех находятся наши десантники-гвардейцы, которые в равных условиях должны показать лучшие результаты. Личный состав заряжен и готов показать лучшие результаты, которые только могут быть», — сказал главный судья армейских соревнований, полковник десантных войск Вадим Говоров.

В конце недели военным предстоят марш-бросок на 10 км, прыжки с парашютом и испытания по спортивному ориентированию. Лучших назовут через неделю. Победителям гарантирована поездка летом в Псков, куда команды отправятся, чтобы представить Россию уже на Международном этапе Военных игр.

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