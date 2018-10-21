В Новороссийске столкнулись локомотив и зерновоз

ДТП произошло 20 октября на переезде на улице Портовой.
Локомотив и зерновоз столкнулись у зернового накопителя. Часть груза высыпалась на дорогу. Очевидцы опубликовали фотографии с места происшествия в соцсетях.
Авария вызвала широкое обсуждение у горожан.
«Машинист, скорее всего, работал «в одно лицо». Он и не должен особо вперед смотреть, так как по умолчанию там должно быть свободно. Он и смотрел, скорее, больше на вагоны. А водитель с перевесом думал, что он быстрый и маленький. Плюс там нужно людей для ограждения выставлять, если нет оборудованного переезда. Но кому оно надо?» — говорится в одном из комментариев.
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