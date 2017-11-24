В Новороссийске субподрядчик продал мужчине девять поддонов снятой с тротуара плитки

Местный житель заплатил за плитку 10 тыс. рублей. По данному факту возбудили уголовное дело.

На улице Новороссийской Республики субподрядчик приступил к работе по смене тротуарной плитки. Старую плитку демонтировали и уложили на поддоны, но они пропали.

Местные жители сообщили в администрацию внутригородского района, что плитка хранится у одного из жителей дома по адресу улица Советов, 50. Правоохранители прибыли на место и обнаружили краденую плитку.

Выяснилось, что ее мужчине за 10 тыс. рублей продал субподрядчик, занимающийся работами на объекте, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Новороссийска.

В настоящее время ведется следствие.

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