В Новороссийске суд из-за нарушений закрыл площадку для отгрузки зерновых

Суд принял такое решение из-за того, что площадка не была забетонирована.

На территории контейнерной площадки 4 октября провели досмотр подкарантинной продукции — гороха. Установили, что выгрузка подкарантинной продукции осуществлялась на площадку, не имеющую твердого покрытия из бетона или асфальта. Выявили наличие просыпей и заражение карантинным объектом — амброзией полыннолистной.

Приморский районный суд 13 ноября признал предприятие виновным в административном правонарушении. Деятельность площадки приостановили на месяц, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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