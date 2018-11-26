В Новороссийске суд из-за нарушений закрыл площадку для отгрузки зерновых

Суд принял такое решение из-за того, что площадка не была забетонирована.
На территории контейнерной площадки 4 октября провели досмотр подкарантинной продукции — гороха. Установили, что выгрузка подкарантинной продукции осуществлялась на площадку, не имеющую твердого покрытия из бетона или асфальта. Выявили наличие просыпей и заражение карантинным объектом — амброзией полыннолистной.
Приморский районный суд 13 ноября признал предприятие виновным в административном правонарушении. Деятельность площадки приостановили на месяц, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.
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