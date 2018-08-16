В Новороссийске тело пожилой женщины пролежало в квартире четыре года

Тело пенсионерки обнаружили 15 августа.

Погибшей оказалась женщина 1937 года рождения. Изначально жители многоквартирного дома, расположенного на улице Видова, пожаловались на неприятный запах. Прибывшие на место сотрудники МЧС вскрыли двери квартиры.

«По данному факту проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщил заместитель руководителя Следственного Отдела по городу Новороссийску СУ СК РФ по Краснодарскому краю Сергей Фомин.

За четыре года тело женщины превратилось в мумию, пишет «Наша газета Новороссийск».

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