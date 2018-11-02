В Новороссийске территорию Пионерской рощи увеличили на 1,1 га

Соответствующие изменения внесли в городские правила землепользования и застройки.

Ранее в роще на пересечении улиц Пионерской и Хворостянского был участок в 11 тыс. кв. м, который документально не был территорией зеленой зоны.

Депутаты городской думы единогласно поддержали предложение сделать участок частью рощи.

С декабря 2016 года Пионерская роща является особо охраняемой природной зоной, сообщает пресс-служба мэрии Новороссийска.

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