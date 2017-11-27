В Новороссийске трое мошенников вымогали деньги у наркоманов, представляясь полицейскими

Злоумышленники похитили около 400 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

По версии следствия, трое местных жителей раскладывали порошкообразное вещество в тайники на улицах города, которое якобы было наркотическим. После этого они давали объявление в Интернете о возможности бесплатного приобретения наркотика и давали адрес тайника. Затем злоумышленники подкарауливали в этом месте наркозависимых людей, которые приходили за закладкой. Представляясь сотрудниками полиции, они задерживали их и предлагали за деньги решить вопрос об уводе от уголовного дела. Ущерб составил 400 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемых задержали, двоих поместили под стражу, одного — под подписку о невыезде. Расследование продолжается.

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