Подозреваемые собирались сбыть наркотики на территории города.

Полицейские осмотрели съемную квартиру двух женщин 54 и 56 лет. Они приехали в Новороссийск из ближнего зарубежья. В одной из комнат в шкафу и серванте полицейские обнаружили два пакета с порошкообразным веществом бежевого цвета. Еще пять пакетов с аналогичным веществом нашли в куртке одной из подозреваемых.

Установлено, что изъятое — героин общей массой около 500 г, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Женщин задержали. В их отношении возбудили уголовное дело. Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.

Расследование продолжается, полицейские устанавливают подозреваемых, которые также могут быть причастны к совершению преступления.

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