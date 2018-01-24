В Новороссийске у выбросивших младенца на мусорку родителей изъяли второго ребенка

Полиция разыскивает мать, которая оставила семимесячную девочку на улице.

Инцидент произошел в садоводческом товариществе села Глебовского. Местная жительница выбрасывала мусор и услышала плач младенца. На земле рядом с баком она увидела замерзающего ребенка. О находке она тут же сообщила в полицию. Как уверяют очевидцы, ребенка оставили соседи.

«Установлено, что семья являлась неблагополучной. Кроме девочки, в ней есть еще один ребенок, которому четыре года. Его в настоящий момент уже изъяли из семьи и передали в реабилитационный центр. Установлен отец семейства, который в момент проверки находился в неадекватном состоянии, вызванном алкогольным опьянением», — рассказал помощник прокурора Краснодарского края Антон Лопатин.

Прокуратура и краевой следственный комитет сейчас проводят проверку: сотрудники опрашивают соседей и работников местной соцслужбы. А с брошенной девочкой работают врачи. По их словам, здоровью младенца ничто не угрожает.

Новорожденный ребенок без присмотра родителей подвергается опасности. Но есть места, где оставленным детям сразу окажут необходимую помощь. В Краснодарском крае есть пять бэби-боксов. Они установлены в Новороссийске, Краснодаре, Сочи и Армавире. Благодаря этому оборудованию за семь лет были спасены 23 детские жизни.

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