В Новороссийске участники крестного хода пройдут около 10 км

Мероприятие проведут 8 октября в день памяти преподобного Сергия Радонежского.

Епископ Новороссийский и Геленджикский Феогност в Свято-Успенском кафедральном соборе совершит литургию. После богослужения состоится IV общеепархиальный крестный ход. Участники пройдут до строящегося Никольского морского кафедрального собора на Малой земле. Протяженность маршрута составит около 10 км.

Главной святыней крестного хода станет икона преподобного Сергия Радонежского с частицей его мощей. Накануне икону доставят в Свято-Успенский собор из храма, расположенного в селе Дивноморское, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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