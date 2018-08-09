В Новороссийске установят памятник норд-осту

Арт-объект, посвященный северо-восточному ветру, появится на Кутузовском кольце.

В городе-герое состоялось заседание Художественного совета при главе города. В ходе встречи стало известно, что в ближайшее время в Новороссийске появится несколько новых монументов, мемориальных досок и памятник норд-осту.

Во время обсуждения сошлись во мнении, что Кутузовское кольцо должна украсить необычная конструкция, оригинальная стела, несущая определенную смысловую нагрузку. Эскиз разработает новороссийский скульптор Александр Суворов. Возможно, это будет флюгер.

Также стало известно, что на аллее по улице Героев Десантников за памятником «Самолет-штурмовик Ил-2» появится монумент памяти с именами Героев Советского Союза времен Великой Отечественной войны, уроженцев Новороссийска, погибших в боях за город.

В поселке Верхнебаканском увековечат память бывшего главврача сельской поликлиники Арсена Казарьяна. На фасаде поликлиники, где трудился врач, разместят памятную доску.

В честь 100-летия комсомола установят мемориальную доску «100 лет ВЛКСМ» в виде комсомольского значка на углу дома № 22 на улице Советов, в котором в 1970-1991 годы располагался Новороссийский горком комсомола.

К 100-летию поэта Павла Когана, который погиб при выполнении боевого задания 23 сентября 1942 года в горах над Новороссийском, организуют встречу с его внучкой, которая в этом году планирует посетить город-герой и издать книгу произведений деда.

Было решено объявить конкурс эскизных работ среди молодежи на разработку нового облика городской Доски почета. Призовой фонд определят позже, сообщает «Официальный Новороссийск».

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