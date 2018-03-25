В Новороссийске установят памятник труженикам порта

Эскиз утвердили на заседании городского художественного совета.
В композиции — труженики порта: два докера, стивидор и женщина-тальман. Высота фигур — 2,5 м, общая протяженность памятного знака — 4 м.
Его установят на набережной Новороссийска недалеко от здания пароходства. Место уже утвердили и согласовали.
Автор композиции — московский скульптор Константин Кубышкин. Является автором памятников Ермаку, Екатерине II и Рамзану Кадырову, пишет «Новороссийский рабочий».
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