В Новороссийске установят памятник труженикам порта

Эскиз утвердили на заседании городского художественного совета.

В композиции — труженики порта: два докера, стивидор и женщина-тальман. Высота фигур — 2,5 м, общая протяженность памятного знака — 4 м.

Его установят на набережной Новороссийска недалеко от здания пароходства. Место уже утвердили и согласовали.

Автор композиции — московский скульптор Константин Кубышкин. Является автором памятников Ермаку, Екатерине II и Рамзану Кадырову, пишет «Новороссийский рабочий».

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