В Новороссийске утонул парень, спасая тонущего 12-летнего мальчика

Несчастный случай произошел 10 июля в районе Суджукской косы.

По данным следствия, двое парней в возрасте 20 и 21 года вместе с 12-летним мальчиком пришли днем на мыс Суджук. Компания пошла дальше по косе на остров, который отделяет от косы небольшая отмель. Когда они вместе шли назад через отмель, поднялся ветер. Волной мальчика сбило с ног и смыло в море, он начал тонуть. Увидев это, 21-летний парень поплыл за ребенком. Мальчика удалось спасти, а молодой человек утонул.

«Тело погибшего жителя Узбекистана обнаружили 11 июля на глубине 5 м недалеко от места происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» следователь СО по Новороссийску СУ СК РФ по Краснодарскому краю Дмитрий Кириченко.

В следственном отделе отметили, что купание на Суджукской косе категорически запрещено. На берегу выставлены специальные щиты с предупреждением.

Вернуться на ленту

Источник