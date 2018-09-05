В Новороссийске в 2019 году откроют Дворец олимпийских видов спорта

Сейчас на объекте ведут работы по монтажу инженерных систем.

На строительстве спорткомплекса «Черноморский» побывал во время рабочего объезда города мэр Игорь Дяченко.

«Сложный объект — большой, непростой. Но строительство продолжается, уже сделано очень много», — отметил он.

Сейчас здесь монтируют систему вентиляции, идут внутренние работы по прокладке коммуникаций — канализации, водопровода и электропроводки. Будет приобретено технологическое оборудование.

С начала 2019 года начнут благоустраивать территорию дворца. Для контроля темпов строительства глава города поручил проводить здесь еженедельные выездные планерки, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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