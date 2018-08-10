В Новороссийске в День города проведут фестиваль «Театральная гавань»

Город-герой готовится отметить 180-летие со дня основания. Как сообщили на пресс-конференции в администрации Новороссийска, торжества начнутся 25 августа и завершатся 6 октября.

Запланированы как традиционные, так и новые события. К примеру, на берегу Цемесской бухты впервые пройдет международный фестиваль «Театральная гавань», а также гала-концерт конкурса молодых исполнителей «Морской узел».

«Кульминация праздника — с 12 по 16 сентября. В это время пройдут такие мероприятия, как знаменитый «Морской узел» и фестиваль «Новороссияне», форму которого мы немного видоизменили, максимально сохраняя все традиции», — рассказала заместитель главы Новороссийска Надежда Галкина.

На море пройдут большой парад кораблей и гонки на парусниках. Хедлайнерами праздника станут певцы Сосо Павлиашвили и Дима Билан.

Главным подарком жителям ко Дню города будет окончание строительства новой школы на 1 тыс. 100 мест, а в сентябре в акватории Цемесской бухты у Суджукского маяка запланирована закладка капсулы с письмами и современными артефактами — это послание жителям города-героя в 2067 год.

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