В Новороссийске в День города стартует фестиваль воздушных змеев

Конкурс «Летящая мечта» начнется 15 сентября в 16:00 на Набережной.

Мероприятие пройдет в городе-герое в третий раз. В нем примут участие 92 команды.

В рамках фестиваля каждый владелец воздушного змея расскажет выдуманную легенду о змее и продемонстрирует его в действии. Организаторы будут учитывать оригинальность, масштаб конструкции, скорость движения.

Планируется, что в небо одновременно будет запущено более 200 воздушных змеев, пишет «Наша газета Новороссийск».

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